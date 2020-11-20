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Сотрудникам тульских колоний повесят на грудь видеорегистраторы
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Сотрудникам тульских колоний повесят на грудь видеорегистраторы

Это позволит фиксировать противоправные действия со стороны осужденных.

В учреждениях тульского Управления ФСИН России активно расширяется практика применения видеофиксации. Сотрудники ведомства, находящиеся в непосредственном контакте со спецконтингентом, оснащаются переносными видеорегистраторами.

Эти устройства используются сотрудниками отделов режима и надзора, охраны и отдела по конвоированию, воспитательных и социальных служб, отдела специального назначения, а так же уголовно-исполнительных инспекций.

Регистраторы позволяют фиксировать противоправные действия подозреваемых, обвиняемых и осужденных. В текущем году благодаря видеоматериалам были возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти, находящегося при исполнении».

В отношении четырех осужденных, применивших физическую силу к сотрудникам уголовно-исполнительной системы, возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 321 УК РФ.

Кроме того, регистраторы дисциплинируют самих сотрудников и способствуют недопущению нарушений с их стороны. В учреждениях УФСИН России по Тульской области уже используются более 700 переносных видеорегистраторов, в ближайшее время поступят еще 115 штук.

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