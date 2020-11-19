В деревне Мыза построят микрорайон «Золотые Ключи»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

19 ноября первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел заседание градостроительно-земельного совета.



На заседании рассмотрены вопросы о внесении изменений в генеральные планы муниципальных образований рабочий поселок Заокский, Малаховское, Страховское Заокского района. Предусматривается включение в черту населенных пунктов земельных участков лесного фонда, так называемых лесных поселков, отображаются границы территории объектов культурного наследия регионального значения – достопримечательные места – музея-усадьбы А. Т. Болотова «Дворяниново» и музея-заповедника В. Д. Поленова, размещение планируемых объектов местного значения, а также ряд других изменений.



Для бесперебойной производственной деятельности, а также модернизации железнодорожной инфраструктуры, ПАО «Тулачермет» получило разрешение на перевод земельных участков, находящегося в собственности у предприятия, в категорию земель промышленности. Кроме того, были одобрены переводы земельных участков из одной категории в другую в Веневском районе, также необходимые для развития действующих предприятий.

В Щекинском районе, а также в ряде других муниципальных образованиях, одобрено геологическое изучение прогнозных запасов недр.

Члены совета одобрили концепцию строительства микрорайона «Золотые Ключи» в деревне Мыза Большой Тулы.

Концепцией предусматривается строительство более 30 многоквартирных домов различной этажностью, общая площадь квартир составит 52 232,7 кв. м. Предусмотрено размещение объектов социальной инфраструктуры, в частности, детского сада на 120 мест.

Советом одобрено строительство современного культурно-торгового комплекса по ул. Октябрьской. Проект, одобренный архитектурным сообществом города, будет формировать новый облик города.