В ДТП с перевертышем в Алексинском районе пострадала женщина

Фото Максима Шипилова

Днем 19 ноября неподалеку от деревни Александровка в Алексинском районе Тульской области произошло очередное ДТП , причиной которого, в том числе, стал гололед на дороге.

По предварительной информации, водитель Datsun On Do не справилась с управлением, машина улетела в кювет и там опрокинулась на крышу.

Водителя госпитализировали в местную больницу с травмами различной степени тяжести.

«Усилиями нескольких человек мы перевернули машину на колеса и вытянули ее УАЗом на место, где ее смог погрузить эвакуатор», - рассказал корреспонденту Myslo очевидец Максим Шипилов.