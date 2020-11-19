Фото Максима Шипилова
В ДТП с перевертышем в Алексинском районе пострадала женщина
Автоавария произошла днем 19 ноября.
Днем 19 ноября неподалеку от деревни Александровка в Алексинском районе Тульской области произошло очередное ДТП, причиной которого, в том числе, стал гололед на дороге.
По предварительной информации, водитель Datsun On Do не справилась с управлением, машина улетела в кювет и там опрокинулась на крышу.
Водителя госпитализировали в местную больницу с травмами различной степени тяжести.
«Усилиями нескольких человек мы перевернули машину на колеса и вытянули ее УАЗом на место, где ее смог погрузить эвакуатор», - рассказал корреспонденту Myslo очевидец Максим Шипилов.
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