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В ДТП с перевертышем в Алексинском районе пострадала женщина
Фото Максима Шипилова

В ДТП с перевертышем в Алексинском районе пострадала женщина

Автоавария произошла днем 19 ноября.

Днем 19 ноября неподалеку от деревни Александровка в Алексинском районе Тульской области произошло очередное ДТП, причиной которого, в том числе, стал гололед на дороге.
 
По предварительной информации, водитель Datsun On Do не справилась с управлением, машина улетела в кювет и там опрокинулась на крышу.
 
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В ДТП с перевертышем в Алексинском районе пострадала женщина, Фото: 1
В ДТП с перевертышем в Алексинском районе пострадала женщина, Фото: 2
В ДТП с перевертышем в Алексинском районе пострадала женщина, Фото: 3
 
Водителя госпитализировали в местную больницу с травмами различной степени тяжести. 
 
«Усилиями нескольких человек мы перевернули машину на колеса и вытянули ее УАЗом на место, где ее смог погрузить эвакуатор», - рассказал корреспонденту Myslo очевидец Максим Шипилов.
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Автор: Сергей Стариков
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