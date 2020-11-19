Профилактика рака груди: тулячки смогут пройти бесплатное обследование на современном маммографе

28 ноября в областном онкодиспансере пройдет день открытых дверей.

Жительницы Тульской области в возрасте до 65 лет смогут получить консультацию онколога, пройти УЗИ молочных желез и маммографию.

В сентябре в онкодиспансере начала работать цифровая маммографическая система, которая позволяет проводить комплексное исследование молочных желез. Аппарат обнаруживает новообразования размером до 3-5 мм и выявлять рак молочной железы в начале развития.

Чтобы пройти обследование, необходимо предварительно записаться по телефону 33-81-41 (с 8.00 до 20.00).

Прием будет проходить по адресу: Тула, ул. Плеханова, 201-а. С собой необходим паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

Пациентки старше 65 лет смогут пройти обследование после отмены ограничений, связанных с ограничением распространения коронавируса. Сейчас они могут получить консультацию онколога по телефону 8 (991) 414-93-10 с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00.