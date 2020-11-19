Тульские туристические проекты признаны лучшими в России

Всего в этом году на соискание IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards было заявлено 390 проектов из 59 регионов России и три проекта, реализованных в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах.

В число лауреатов премии вошли семь проектов из Тульской области. Лучшим партнерским (спонсорским) проектом туристического события был признан фестиваль народных традиций «Былина».

В число лучших тульских туристических онлайн-событий вошли «Ночной зоопарк», онлайн-проект #Поленовострим, международный фестиваль авторской песни «Куликово поле» и «День Добродея».

В номинации «Лучшее онлайн-событие в сфере гастрономического туризма» одержал победу юбилейный, пятый всероссийский фестиваль «День пряника».