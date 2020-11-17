«Россия — страна возможностей»: туляки открывают бизнес, побеждают в конкурсах и готовят себе яркое будущее!

«Я этого хочу. Значит, это будет». Генри Форд.

На пути к успеху нет финишной прямой. А отправная точка любого успеха — это желание. И — возможность.

Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» — как раз такая отправная точка. Она объединила в себе кадровые, социальные и образовательные проекты со всей страны. Созданная в 2018 году по инициативе Президента России Владимира Путина, за два года организация доказала свою важность, нужность и актуальность.

Что такое АНО «Россия — страна возможностей»? Это открытая площадка для общения талантливых, креативных, неравнодушных людей с активной жизненной позицией. Это возможность обмена опытом между предпринимателями, управленцами, молодыми профессионалами, добровольцами, социальными активистами, студентами.

Проекты, участниками которых может стать каждый, дают равные возможности для всех. Любой человек может проявить себя, раскрыть свой талант, реализоваться как профессионал и, самое главное, — воплотить в жизнь свои бизнес-идеи.

Благодаря конкурсам можно начать карьеру управленца, выиграть грант, открыть свое дело, найти наставника или партнера по бизнесу.

Так, как это удалось 39-летнему туляку Алексею Самохину. Он представил свой проект на конкурсе «Мастера гостеприимства» и дошел до полуфинала.

С туризмом Алексей не был связан никак, разве что образование — Академия туризма — и личная страсть к путешествиям. У Алексея дружная семья и дети-непоседы, которым 6 и 10 лет. Самохины много поездили по миру, но хотелось отдыхать как можно чаще и при этом без серьезного ущерба для семейного бюджета. И тогда у Алексея родилась идея.

Алексей Самохин Ждать год до отпуска — история для нас невыносимая, да и траты на загранпоездки в последнее время существенно выросли. Мы обратили внимание на варианты отдыха внутри страны. Хотелось путешествовать часто, недорого, да еще и налегке, без сложных и дальних переездов. Но когда начали искать туры, оказалось, что мест интересных и красивых много, а вот организованных предложений почти нет. Так и родилась идея по созданию онлайн-сервиса для быстрого поиска краткосрочных туров. За основу взяли однодневные поездки, экскурсии, активности и туры выходного дня не более чем на три дня. Цель — по минимальной цене получить максимум впечатлений в сжатые сроки. В нашем и соседних регионах есть невероятное множество вариантов для «побега». Например, можно заняться йогой на sup-сёрфах в Кондуках, покататься на танках и пострелять из настоящего оружия, полетать на самолетах, попасть в пещеры или погрузиться на дно водохранилища, принять солнечные ванны на борту теплохода на Оке, покататься на лошадях, покормить страусов и многое другое… Задача — объединить все имеющиеся варианты отдыха и открыть людям доступ к легкому поиску интересных маршрутов выходного дня. Информация о конкурсе «Мастера гостеприимства» от АНО «Россия — страна возможностей» встретилась случайно на просторах интернета. Сыграло простое любопытство и желание стать ближе к сфере туризма. Конкурс проходил в несколько этапов. В масштабах страны в нем приняло участие более 21 тысячи человек. В тульском полуфинале — порядка 130 участников. Мной был представлен проект с рабочим названием «Стрелка», посвященный турам выходного дня. По итогам полуфинала мой проект не прошел дальше по конкурсу, т. к. предпочтение отдавалось идеям, уже находившимся на стадии реализации. Но опыт был получен колоссальный! К тому же, стоит добавить гигантское количество контактов с профессионалами туриндустрии и экспертами из числа авторитетного жюри. Сам конкурс состоял из презентации проектов, а также из разбора кейсов, которые нужно было решить в сжатые сроки. Задачи были сложные, а от этого и более интересные. Благодаря конкурсу мой проект привлек внимание инвесторов и сейчас находится в стадии доработки. Пандемия, в данной ситуации, как ни странно это звучит, даже сыграла на руку — интерес к внутреннему туризму необычайно возрос. Конкурс «Мастера гостеприимства» действительно является социальным лифтом. Сейчас государство открыто для новых идей и готово поддерживать здравые инициативы. Теперь планирую участвовать во втором сезоне конкурса, дойти до финала и достойно представить в нем Тульский регион.

Яна Вернер учится в техникуме технологий и пищевых производств на поварское и кондитерское дело. Учиться девушке остался год. Свое дело Яна обожает, всё время учится чему-то новому и параллельно ведет соцсети, куда выкладывает свои рецепты. В 2020 году Яна приняла участие в конкурсе «Студент года», где победила в номинации «Профессионал года».

Яна Вернер Рассказала об этом проекте в своем техникуме, мне помогли подать заявку: собрали документы, все мои грамоты, дипломы. Так я стала участником. Были как общие задания для всех номинаций, так и индивидуальные. Сначала мы все написали «Тотальный диктант». Затем для нашей номинации «Профессионал года» было организовано собеседование. У меня спросили, кем я вижу себя в будущем, сколько лет занимаюсь поварским и кондитерским делом, есть ли у меня авторские рецепты, какие у меня хобби помимо кулинарии. И главное испытание — это самопрезентация на 2,5 минуты. Одним из критериев оценки была оригинальность, и я решила здесь выделиться.

Яна принесла с собой капкейки — кексики с местом для начинки, ягоды, в кондитерских мешках — крем. И вот на месте, пока рассказывала о себе, Яна собрала капкейки и угостила жюри.

- Видимо, моя задумка сработала! Через пару недель я узнала, что выиграла в своей номинации, — продолжает Яна. — Дальше меня ждет всероссийский этап, который пройдет в конце ноября — начале декабря, но уже в дистанционном формате. Надо будет показать мастер-класс по своей профессии и написать тест по истории.

- Этот конкурс в первую очередь дал мне опыт, замотивировал не останавливаться на достигнутом, продолжать развиваться дальше и делать то, что я делаю. Это возможность посмотреть на других участников, оценить их выступления. Я убедилась, что этот конкурс — действительно огромная возможность для меня.

Еще одна звездочка Тульской области — Анна Дыда — учится на факультете государственного и муниципального управления Финансового университета. Анна также приняла участие в конкурсе и выиграла его в номинации «Интеллект года».

- Победители прошлых лет конкурса «Студент года» — ребята из моего университета, — рассказывает Анна Дыда. — Именно от них я узнала об этом проекте и решила принять в нем участие. Конкурс — всегда хорошая возможность заявить о себе и показать свои возможности. Сначала мы прошли ряд тренингов, а затем у участников были испытания. Для нашей номинации — интеллектуальная игра «Где логика?», интеллектуальный тест, самопрезентация, портфолио и видеовизитка.

Я очень сильно удивилась, когда узнала, что победила в номинации «Интеллект года», ведь я была самой молодой в своей номинации. Я очень активный человек! Планирую окончить аспирантуру и тогда выберу — вернуться преподавать в университет или пойти работать по специальности. Мечтаю работать в сфере молодежной политики. Часто езжу на различные форумы, контактирую с сотрудниками молодежных центров, мне нравится их работа, их стиль общения с людьми. Я бы хотела стать частью этой команды. Теперь меня ждет всероссийский этап, к сожалению, даты пока неизвестны, но это точно будет декабрь и онлайн-формат. Благодаря участию в конкурсе я лично познакомилась с ректором университета. А после всероссийского этапа у меня появится возможность поговорить о дальнейшем сотрудничестве с Тульским областным центром молодежи.

Финал Российской национальной премии «Студент года — 2020» — совместного проекта Российского Союза Молодежи и АНО «Россия — страна возможностей» — состоится в онлайн-формате. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Платформа возможностей

АНО «Россия — страна возможностей» реализует конкурсы, которые помогают максимально раскрыть способности каждого человека. А еще — найти людей, которые думают так же, как и ты, завести полезные знакомства, пройти стажировку в успешной перспективной компании и найти работу мечты.

Особенно это актуально, когда ты молод, полон сил, планов и надежд на будущее.

Конкурсов на самом деле очень много. Вот некоторые из них. Например, конкурс «Большая перемена». Это новый развивающий проект для школьников, который поможет каждому подростку раскрыть свои способности и понять, что он способен на большее. «Мой первый бизнес» — конкурс для молодых предпринимателей от 14 до 23 лет. У них еще нет опыта, зато есть амбиции и целеустремленность, это шанс проявить свои предпринимательские таланты и реализовать бизнес-идеи. Или «Время карьеры» — всероссийский проект для студентов и выпускников, которые еще находятся в профессиональном поиске. Принять в нем участие могут студенты вузов и сузов, выпускники и молодые специалисты до 30 лет.

Есть «Грантовый конкурс молодежных инициатив». Это проект для активных молодых людей, которые хотят реализовать свои идеи и готовы конкретными действиями улучшать мир вокруг себя.

Конкурс «Цифровой прорыв» — самое масштабное соревнование для профессионалов в сфере цифровой экономики. Цель конкурса — формирование и развитие команд, способных к созданию и внедрению прикладных цифровых продуктов.

Для отзывчивых и ответственных людей, небезразличных к тому, что происходит в стране, — всероссийский конкурс лучших добровольческих инициатив страны.

Конкурс «Абилимпикс» — это международное некоммерческое движение, в рамках которого ежегодно проводятся чемпионаты профмастерства среди людей с инвалидностью. В переводе с английского абилимпикс — «олимпиада возможностей». Именно это доказывают тысячи россиян с особенностями здоровья, демонстрируя мастерство в различных профессиях.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева:

Алевтина Шевелева Создание условий для самореализации каждого школьника и студента, выявление и поддержка одаренных ребят — одно из приоритетных направлений в системе образования Тульской области. Именно поэтому мы активно работаем со многими проектами платформы «Россия — страна возможностей», такими как «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), «Абилимпикс», «РДШ — территория самоуправления», конечно, новый проект для старшеклассников «Большая перемена» и многие другие.

Сейчас можно зарегистрироваться на следующие проекты платформы «Россия — страна возможностей»:

«Время карьеры» . По 30 ноября проходит онлайн-выставка работодателей. Российские и международные компании ищут будущих сотрудников по всей стране. Станьте одним из них! Регистрация здесь.

«ТопБЛОГ» . Это проект, в котором каждому дают шанс стать популярным блогером, надо только выбрать любую из четырех соцсетей, в которой хочется развить свой блог: ВКонтакте, Инстаграм, ТикТок или Яндекс.Дзен. Регистрация до 15 января здесь.

«Мой первый бизнес» . Конкурс для молодых предпринимателей от 14 до 23 лет. Для молодых и амбициозных это шанс проявить свои предпринимательские таланты и реализовать бизнес-идеи. Регистрация до 27 января здесь.

Проект «Профстажировки 2.0». Он помогает студентам представить свои идеи реальных задач работодателей и попасть на практику в одну из ведущих компаний. Регистрация до 30 ноября.

Если вы хотите реализовать свои творческие проекты, раскрыть свой потенциал, заявить о себе на всю страну и полностью изменить свою жизнь, оставляйте заявки на участие в проектах и конкурсах, регистрируйтесь, будьте смелыми! И может быть, именно вы станете новым лидером России, будете признаны самым умным и успешным студентом или ваш стартап выльется в крупнейший бизнес. Помните, что Россия — страна возможностей!