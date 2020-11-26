Не лезь в бутылку: в плавскую колонию пытались переправить телефоны в таре из-под минералки

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

В Тульской области задержаны незадачливые почтальоны, которые пытались доставить обитателям исправительной колонии №4 восемь мобильников, несколько сим-карт, шесть зарядных устройств и наушники. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФСИН России.

Курьеры аккуратно завернули гаджеты в целлофановую плёнку и упаковали в семь пластиковых бутылок из-под минеральной воды. Благодаря бдительности личного состава колонии запрещенная посылка до осужденных не дошла. По факту случившегося в ИК №4 проводится служебная проверка.