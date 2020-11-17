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Обитатели зооуголка Белоусовского парка готовятся к зиме: фоторепортаж
Фото: пресс-служба ЦПКиО им. Белоусова

Обитатели зооуголка Белоусовского парка готовятся к зиме: фоторепортаж

Некоторые питомцы перезимуют у себя в вольерах, а кому-то придётся перебраться в более тёплое жилище.

В Центральном парке Тулы о животных заботятся круглый год. Специалисты следят, чтобы условия их жизни были максимально комфортными. С наступлением холодов некоторые обитатели зооуголка перебираются на зимовку в тёплые помещения. Там курицы, цапли, индюки и лебеди будут жить до весны.

В своих вольерах зимовать останутся хищные птицы: золотистый орёл, беркут, ястреб. Прекрасно чувствуют себя зимой на свежем воздухе носухи, пушистый енот, енотовидные собаки, косули и пятнистый олень, рыжие и чернобурые лисицы, овцы и козы, пони, вороны и совы.

За питанием животных и птиц в холодное время года ведётся особенный контроль – работники зооуголка следят, чтобы вода в поилках не замерзала, а еду подогревают. В рацион пушистых и пернатых обитателей парка добавляется большое количество тертых овощей и фруктов.

 

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Зимовка зверей в Белоусовском парке, Фото: 1
Зимовка зверей в Белоусовском парке, Фото: 2
Зимовка зверей в Белоусовском парке, Фото: 3
Зимовка зверей в Белоусовском парке, Фото: 4
Зимовка зверей в Белоусовском парке, Фото: 5
Зимовка зверей в Белоусовском парке, Фото: 6
Зимовка зверей в Белоусовском парке, Фото: 7
Зимовка зверей в Белоусовском парке, Фото: 8
Зимовка зверей в Белоусовском парке, Фото: 9
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