Обитатели зооуголка Белоусовского парка готовятся к зиме: фоторепортаж

Фото: пресс-служба ЦПКиО им. Белоусова

Некоторые питомцы перезимуют у себя в вольерах, а кому-то придётся перебраться в более тёплое жилище.

В Центральном парке Тулы о животных заботятся круглый год. Специалисты следят, чтобы условия их жизни были максимально комфортными. С наступлением холодов некоторые обитатели зооуголка перебираются на зимовку в тёплые помещения. Там курицы, цапли, индюки и лебеди будут жить до весны.

В своих вольерах зимовать останутся хищные птицы: золотистый орёл, беркут, ястреб. Прекрасно чувствуют себя зимой на свежем воздухе носухи, пушистый енот, енотовидные собаки, косули и пятнистый олень, рыжие и чернобурые лисицы, овцы и козы, пони, вороны и совы.

За питанием животных и птиц в холодное время года ведётся особенный контроль – работники зооуголка следят, чтобы вода в поилках не замерзала, а еду подогревают. В рацион пушистых и пернатых обитателей парка добавляется большое количество тертых овощей и фруктов.