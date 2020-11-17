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Какую воду пьют туляки

Какую воду пьют туляки

Специалисты АО «Тулагорводоканал» проанализировали качество воды в областной столице за прошедшую неделю.

Самая мягкая вода, согласно исследованию, течет из кранов жителей Пролетарского округа. Самая жесткая — у жителей Привокзального округа.

Показатели, единицы измерения
 ПДК Заречье Пролетарский Центральный Советский Привокзальный
Мутность, мг/дм3
 1,5
не обн.* - 0,60
 не обн.* не обн.* - 0,61 не обн.* не обн.*- 0,70
Цветность, градусы
 2,0
не обн.*
 не обн.* не обн.* не обн.* не обн.*
Жёсткость общая, градусы
 7,0 (10,0) 7,4 — 7,8
5,0 — 5,4
 8,2 — 9,2 6,2 — 7,8
9,2 — 9,8
Железо общее, мг/дм3
 0,3
не обн.*- 0,12
 не обн.*- 0,08 не обн.*- 0,15 не обн.*- 0,10 не обн.*- 0,17
Общие колиформные бактерии, (ОКБ) КОЕ в 100 см³
 - - - - - -
Термотолерантные колиформные бактерии, (ТКБ) КОЕ в 100 см3
 - - - - - -
не обн.*- полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения.
 
 
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