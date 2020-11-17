Какую воду пьют туляки
Специалисты АО «Тулагорводоканал» проанализировали качество воды в областной столице за прошедшую неделю.
Самая мягкая вода, согласно исследованию, течет из кранов жителей Пролетарского округа. Самая жесткая — у жителей Привокзального округа.
|
Показатели, единицы измерения
|ПДК
|Заречье
|Пролетарский
|Центральный
|Советский
|Привокзальный
|
Мутность, мг/дм3
|1,5
|
не обн.* - 0,60
|не обн.*
|не обн.* - 0,61
|не обн.*
|не обн.*- 0,70
|
Цветность, градусы
|2,0
|
не обн.*
|не обн.*
|не обн.*
|не обн.*
|не обн.*
|
Жёсткость общая, градусы
|7,0 (10,0)
|7,4 — 7,8
|
5,0 — 5,4
|8,2 — 9,2
|6,2 — 7,8
|
9,2 — 9,8
|
Железо общее, мг/дм3
|0,3
|
не обн.*- 0,12
|не обн.*- 0,08
|не обн.*- 0,15
|не обн.*- 0,10
|не обн.*- 0,17
|
Общие колиформные бактерии, (ОКБ) КОЕ в 100 см³
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|
Термотолерантные колиформные бактерии, (ТКБ) КОЕ в 100 см3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
не обн.*- полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения.
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