Сергей Шестаков всё же покинул должность главы Пролетарского округа

И стал замом Миляева. Хотя вчера, в беседе с Myslo, категорически отрицал слухи о своем повышении.

Информация о повышении Сергея Шестакова появилась сегодня на сайте городской администрации.

Экс-глава Пролетарского округа назначен на должность заместителя главы администрации города Тулы по благоустройству и работе с территориями администрации города Тулы

Исполнять обязанности главы Пролетарского округа будет Максим Колычев, ранее трудившийся в должности заместителя начальника главного управления по благоустройству — начальника отдела по благоустройству Пролетарского округа.

Напомним, вчера, комментируя слухи о своем повышении, Шестаков в разговоре с Myslo категорически всё отрицал.