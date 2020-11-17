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Сергей Шестаков всё же покинул должность главы Пролетарского округа

Сергей Шестаков всё же покинул должность главы Пролетарского округа

И стал замом Миляева. Хотя вчера, в беседе с Myslo, категорически отрицал слухи о своем повышении.

Информация о повышении Сергея Шестакова появилась сегодня на сайте городской администрации.

Экс-глава Пролетарского округа назначен на должность заместителя главы администрации города Тулы по благоустройству и работе с территориями администрации города Тулы

Исполнять обязанности главы Пролетарского округа будет Максим Колычев, ранее трудившийся в должности заместителя начальника главного управления по благоустройству — начальника отдела по благоустройству Пролетарского округа.

Напомним, вчера, комментируя слухи о своем повышении, Шестаков в разговоре с Myslo категорически всё отрицал.

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:51 +7
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