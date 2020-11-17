Где в Туле не будет света 18 ноября
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Октябрьская, 52, 64-а,
- ул. Демидовская, 115, 117,
- ул. Михеева, 4, 4-а, 4-б, 6, 10, 10-а, 12, 14, 23,
- ул. Кауля, 47 к. 1, 47 к. 3,
- ул. Фрунзе, 14,
- ул. Демонстрации, 38,
- Венёвское шоссе, 13, 16,
- Демидовская плотина, 9,
- ул. 1-я Криволученская, 5, 2-62 (чётн.),
- ул. Горсовета, 4, 42,
- ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 34-а, 27-а, 19-43 (нечётн.),
- пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
- ул. Тимирязева, 15-33 (нечётн.), 18-34 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 34-68 (чётн.), 33-75 (нечётн.), 66-а, 69-а,
- ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 41-53 (нечётн.),
- ул. Оборонная, 52, 53,
- ул. Староникитская, 72-108 (чётн.), 81-107 (нечётн.),
- ул. П. Морозова, 2-18, 18-а (чётн.),
- ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.),
- п. Горелки: ул. Мелиховская, 6, 8, 18, 24,
- Московское шоссе, 45-53 (нечётн.), 62-76 (нечётн.),
- ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.),
- п. Косая Гора: ул. Новая, 46-66 (чётн.), 41-61 (нечётн.),
- ул. Речная, 13-23,
- ул. Железнодорожная, 18-28, 1, 28-а,
- ул. Шевченко, 63, 65, 67,
- ул. Кудрявцевская, 75, 78, 81, 83, 87,
- ул. Дронова, 6-18,
- пер. Стадионный, 1-8.
Другие статьи по темам
Место