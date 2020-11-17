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Где в Туле не будет света 18 ноября

Где в Туле не будет света 18 ноября

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • ул. Октябрьская, 52, 64-а,
  • ул. Демидовская, 115, 117,
  • ул. Михеева, 4, 4-а, 4-б, 6, 10, 10-а, 12, 14, 23,
  • ул. Кауля, 47 к. 1, 47 к. 3,
  • ул. Фрунзе, 14,
  • ул. Демонстрации, 38,
  • Венёвское шоссе, 13, 16,
  • Демидовская плотина, 9,
  • ул. 1-я Криволученская, 5, 2-62 (чётн.),
  • ул. Горсовета, 4, 42,
  • ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 34-а, 27-а, 19-43 (нечётн.),
  • пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
  • ул. Тимирязева, 15-33 (нечётн.), 18-34 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 34-68 (чётн.), 33-75 (нечётн.), 66-а, 69-а,
  • ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 41-53 (нечётн.),
  • ул. Оборонная, 52, 53,
  • ул. Староникитская, 72-108 (чётн.), 81-107 (нечётн.),
  • ул. П. Морозова, 2-18, 18-а (чётн.),
  • ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.),
  • п. Горелки: ул. Мелиховская, 6, 8, 18, 24,
  • Московское шоссе, 45-53 (нечётн.), 62-76 (нечётн.),
  • ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.),
  • п. Косая Гора: ул. Новая, 46-66 (чётн.), 41-61 (нечётн.),
  • ул. Речная, 13-23,
  • ул. Железнодорожная, 18-28, 1, 28-а,
  • ул. Шевченко, 63, 65, 67,
  • ул. Кудрявцевская, 75, 78, 81, 83, 87,
  • ул. Дронова, 6-18,
  • пер. Стадионный, 1-8.
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