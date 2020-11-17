В Новомосковске трое мужчин пытались продать 22,5 кг ртути

Каждому из дельцов назначен штраф на сумму 25 тысяч рублей.

В Новомосковском городском суде в особом порядке судебного разбирательства рассмотрено уголовное дело в отношении трёх местных жителей, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт ядовитых веществ.

Мужчины пытались продать крупную партию металлической ртути – почти 22,5 килограмма. Реализовать злой умысел продавцам яда не удалось – их задержали полицейские.

Согласно ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 234 УК РФ, каждому из мужчин назначен штраф на сумму 25 тысяч рублей. До вступления приговора в законную силу они будут находиться под подпиской о невыезде.