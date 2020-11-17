В Тульской области коммунальщики обманули жителей на 328 тысяч рублей

Следователи СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников управляющей компании «Любимый Дом», обвиняемых в мошенничестве, совершенном группой лиц с использованием служебного положения. Уголовное дело насчитывает 21 эпизод.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с 2018 по 2019 год и. о. руководителя и инженер управляющей компании потребовали от жителей Плавского и Чернского районов, имеющих задолженности по оплате коммунальных услуг, передать им деньги. Они заверили жильцов, что все суммы будут направлены в кассу компании, а задолженность – списана с лицевых счетов.

В подтверждение своих слов мошенники выдали своим жертвам квитанции, однако деньги на счета управляющей компании не поступили – злоумышленники распорядились ими по своему усмотрению. Сумма ущерба составила более 328 тысяч рублей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.