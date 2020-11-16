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52,5 года колонии на четверых: в Щекино осудили наркоторговцев из Тулы
Фото: архив Myslо.

52,5 года колонии на четверых: в Щекино осудили наркоторговцев из Тулы

Трое мужчин, возглавляемые женщиной, хотели заработать денег, но получили лишь огромные сроки.

В Щекино четверо жителей Тулы признаны виновными в незаконном сбыте наркотиков и покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что 38-летняя Татьяна К. в февраля 2019 года в интернете познакомилась с неким мужчиной. Тот предложил ей заработать денег на продаже наркотиков. Женщина согласилась и пригласила на роль «закладчиков» знакомых, троих мужчин в возрасте от 27 до 34 лет, – Ивана Б., Игоря М. и Артура Х.
 
С февраля по август они расфасовывали наркотики и размещали их в тайниках-закладках. Благодаря работе правоохранительных органов наркоторговцы были задержаны в ноябре прошлого года в Щекинском районе. 
 
Решением суда обвиняемым назначены следующие наказания: Татьяне К. – 17 лет лишения свободы, Артуру Х. – 14 лет лишения свободы, Ивану Б. – 11 лет лишения свободы, Игорю М. – 10,5 лет лишения свободы.
 


 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 15:25 +6
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