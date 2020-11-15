С начала года 89 туляков пожаловались в Роспотребнадзор на шумные магазины и кафе

По факту всех обращений были проведены проверки, возбуждено 14 административных дел.

За девять месяцев текущего года в Управление Роспотребнадзора по Тульской области поступило 89 жалоб на шумную работу предприятий торговли, общественного питания, а также инженерного оборудования (крышные котельные, лифты, насосы).

В 12,3% случаев замеры уровня шума превысили допустимые нормы. За нарушения санитарных правил в отношении ответственных лиц было возбуждено 14 административных дел, выдано 8 предостережений об устранении нарушений.

Согласно действующим нормам, допустимые уровни шума в жилых помещениях в дневное время суток составляют 40 дБА (акустический децибел), в ночное – 30 дБА. Направить жалобу или обращение в Роспотребнадзор можно здесь.