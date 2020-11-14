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В Туле пройдет очередная ремонтная мастерская «Чинить нельзя выбрасывать»

В Туле пройдет очередная ремонтная мастерская «Чинить нельзя выбрасывать»

Она станет заключительной для этого года.

«Чинить нельзя выбрасывать» - это пространство, где собираются люди, которые умеют ремонтировать вещи, и те, у кого что-то сломалось. Ремонтная мастерская имеет формат Repair Café (ремонтное кафе), известного во всем мире проекта по ремонту вещей.

Нынешней осенью с успехом прошли две ремонтные мастерские «Чинить нельзя выбрасывать» - в сентябре и в октябре. 21 ноября проект пройдет в последний раз в этом году.

На ремонтной мастерской абсолютно бесплатно туляки смогут: подшить брюки или юбку, подобрать и поставить заплатки, обработать край оверлоком, подшить шторы или пришить шторную ленту, прошить обувь (тапочки, кроссовки), поставить заклепки, кнопки или пуговицы на джинсы, укоротить ремень и пробить в нем дырки, подскрасить и подклеить обувь, сделать простой ремонт аксессуаров, отремонтировать книги, научиться шить, кроить, плести коврик из ненужных футболок и халатов. А также проконсультироваться у профессионалов и привести детей, чтобы их научили легкому ремонту и посетили мастер-класс по лепке, вязанию.

«Мы поможем вам не только починить или переделать вещи, но и обучим навыкам мелкого ремонта, расскажем, куда деть ненужную одежду, обувь, игрушки и книги», - рассказали организаторы.

Мероприятие пройдет в Тульском областном центре молодежи (ул. Демонстрации, д. 134. Тел. +7 (903) 844-44-29

Когда: 21 ноября 2020 г. с 11:00 до 15:00

Вся подробная информация в группе: vk.com/tochka_remonta71

Ремонтная мастерская «Чинить нельзя выбрасывать» пройдет в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими нормами и рекомендациями.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:03 +2
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