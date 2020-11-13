В Тульской области гаишники устроят массовые проверки водителей на трезвость

Сегодня, 13 ноября, сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки водителей. На территории Щекинского района инспекторы будут выявлять пьяных автомобилистов.

В рейде примут участие более десяти экипажей ДПС ГИБДД, из них четыре — специализированного взвода ДПС ГИБДД, а также сотрудники других служб органов внутренних дел. Кроме того, в рамках мероприятия инспекторы отработают места отдыха и досуга граждан.

– В том случае, если от водителя будет исходить запах алкоголя или его поведение не будет соответствовать обстановке, ему будет предложено пройти проверку на трезвость. При необходимости — и на употребление наркотических веществ, — сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области.