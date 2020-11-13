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В Тульской области гаишники устроят массовые проверки водителей на трезвость

В Тульской области гаишники устроят массовые проверки водителей на трезвость

Рейд пройдет в Щекинском районе.

Сегодня, 13 ноября, сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки водителей. На территории Щекинского района инспекторы будут выявлять пьяных автомобилистов.
 
В рейде примут участие более десяти экипажей ДПС ГИБДД, из них четыре — специализированного взвода ДПС ГИБДД, а также сотрудники других служб органов внутренних дел. Кроме того, в рамках мероприятия инспекторы отработают места отдыха и досуга граждан.
 
– В том случае, если от водителя будет исходить запах алкоголя или его поведение не будет соответствовать обстановке, ему будет предложено пройти проверку на трезвость. При необходимости — и на употребление наркотических веществ, — сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области.
 

Напомним, за нетрезвую езду нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет. При рецидиве водителю грозит уголовное наказание — штраф от 200 до 300 тысяч или до двух лет лишения свободы.

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте пьяного вождения — не оставайтесь равнодушным, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД:

  • дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00, 32-45-02,
  • по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
  • горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • для сообщений в WhatsApp, Viber: 8 (999) 374-36-13.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:42 +1
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