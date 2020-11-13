В России за сутки рекордное число заболевших коронавирусом – почти 22 тысячи
В Тульской области – 131 случай.
В России установлен новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом — за сутки выявлено 21 983 случая COVID-19.
В Тульской области число заразившихся за минувшие сутки — 131, выздоровели 99 человек. С начала пандемии коронавирусом заболел 14 061 житель региона, вылечились 11 857, скончались 449.
Ситуация в российских регионах следующая:
вчера, в 10:45, 45 3274 0
11 ноября, в 18:00, 85 6728 -8
11 ноября, в 15:47, 28 2088 2
11 ноября, в 12:00, 94 7762 -1
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