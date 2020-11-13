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В России за сутки рекордное число заболевших коронавирусом – почти 22 тысячи

В России за сутки рекордное число заболевших коронавирусом – почти 22 тысячи

В Тульской области – 131 случай.

В России установлен новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом — за сутки выявлено 21 983 случая COVID-19.

В Тульской области число заразившихся за минувшие сутки — 131, выздоровели 99 человек. С начала пандемии коронавирусом заболел 14 061 житель региона, вылечились 11 857, скончались 449.

Ситуация в российских регионах следующая:

Сюжет: Коронавирус
За сутки в Тульской области выявили 133 случая COVID-19
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За сутки в Тульской области выявили 133 случая COVID-19
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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