Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Участие в нем приняли первый заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин, глава города Тулы Ольга Слюсарева, глава администрации города Дмитрий Миляев, управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко, руководители и сотрудники отделений.



Глава администрации города Тулы в своем обращении отметил, что Сбербанк – огромная структура, которая объединяет миллионы людей.

– Вы представляете интересы практически каждого из нас, помогаете воплотить в жизнь планы и мечты, участвуете в реализации множества социально значимых проектов. Причем каждый из вас – профессионал высшей пробы. И это доказывает тот факт, что именно в 2020 году – сложном для всех – вы задумали и успешно реализовали свою самую масштабную трансформацию. Вы же не только название изменили, вы подчеркнули и усилили суть. Сбер давно уже не просто банк, – отметил Дмитрий Миляев.

Глава администрации города поблагодарил коллектив Тульского отделения за профессионализм, пожелал дальнейших побед и процветания, а также вручил почетные грамоты.