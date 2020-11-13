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Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования

12 ноября в Туле состоялось торжественное мероприятие по случаю дня рождения Сбербанка России.

Участие в нем приняли первый заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин, глава города Тулы Ольга Слюсарева, глава администрации города Дмитрий Миляев, управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко, руководители и сотрудники отделений.

Глава администрации города Тулы в своем обращении отметил, что Сбербанк – огромная структура, которая объединяет миллионы людей.

– Вы представляете интересы практически каждого из нас, помогаете воплотить в жизнь планы и мечты, участвуете в реализации множества социально значимых проектов. Причем каждый из вас – профессионал высшей пробы. И это доказывает тот факт, что именно в 2020 году – сложном для всех – вы задумали и успешно реализовали свою самую масштабную трансформацию. Вы же не только название изменили, вы подчеркнули и усилили суть. Сбер давно уже не просто банк,  – отметил Дмитрий Миляев.

Глава администрации города поблагодарил коллектив Тульского отделения за профессионализм, пожелал дальнейших побед и процветания, а также вручил почетные грамоты.

Галерея
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 1
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 2
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 3
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 4
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 5
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 6
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 7
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 8
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 9
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 10
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 11
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 12
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 13
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 14
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 15
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 16
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 17
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 18
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 19
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 20
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 21
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 22
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 23
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 24
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 25
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 26
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 27
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 28
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 29
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 30
Дмитрий Миляев поздравил коллектив Сбербанка со 179-й годовщиной со дня образования, Фото: 31
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