Туляки возмущены спилом деревьев в «афганском» сквере

Жители областного центра прислали в редакцию Myslo фотографии, сделанные в сквере памяти воинов-интернационалистов (ул. Каминского/ул. Демонстрации). Там были срублены по меньшей мере три больших дерева. Туляки опасаются, что на этой территории появится очередная парковка.

Мы обратились за разъяснениями в администрацию города. Как выяснилось, переживать не о чем – удалённые деревья были аварийными, а на их месте появятся новые саженцы.

Для обеспечения безопасности и здоровья граждан, а также безопасности движения по ул. Каминского были удалены три аварийных дерева. Из-за сильного ветра 6 ноября на этом участке упало дерево и повредило опору освещения. В следующем году на месте спиленных деревьев планируют высадить новые.