В тульских аптеках жесткий дефицит антибиотиков и противовирусных: проверка Myslo
Проверки прокуратуры говорят о том, что минимальный запас лекарств в аптеках Тулы есть. Мы решили узнать, что происходит на самом деле.
13 ноября в России обновился рекорд по количеству заболевших коронавирусом — за сутки выявлено 21 983 случая COVID-19. Прибавим к этому сезонные ОРВИ. Фармацевтическая отрасль такого напора не выдерживает: туляки говорят о нехватке лекарств в аптеках. Проблема обсуждается на федеральном и региональном уровнях.
В начале ноября представитель Росздравнадзора по Тульской области на заседании оперштаба сообщил о том, что в 83 аптеках имеется трехнедельный запас необходимых препаратов для лечения COVID-19, в 157 аптеках – недельный запас, в 145 аптеках наблюдается дефицит антибиотиков и противовирусных препаратов – в каждой аптеке менее пяти упаковок.
Корреспонденты вышли в рейд по аптекам и попробовали купить необходимые для лечения коронавируса и его последствий препараты. Ничего у нас не вышло – антибиотики цефалоспоринового ряда последнего поколения на полках аптек найти почти нереально.
Мы заглянули в одни из самых популярных аптечных сетей: «Столички», «Здесь аптека», «SPAR Аптека», «Будь здоров!», «Аптека низких цен». В них мы искали самые назначаемые препараты при коронавирусе – антибиотики и противовирусные, их оказалось 11.
Вот что из этого вышло:
|Название препаратов
|Столички
|Здесь аптека
|SPAR Аптека
|Будь здоров!
|Аптека низких цен
|
Азитромицин
|+
|+
|–
|–
|–
|
Цефтриаксон
|–
|–
|–
|–
|–
|
Лидокаин
|–
|–
|+
|+
|–
|
Арбидол
|–
|+
|+
|+
|–
|
Вода для инъекций
|+
|+
|+
|+
|–
|
Ингавирин
|+
|+
|+
|–
|+
|
Левофлоксацин
|–
|+
|–
|–
|–
|
Осельтамивир
|–
|+
|+
|+
|–
|
Гриппферон
|+
|–
|+
|–
|–
|Номидес
|–
|+
|–
|–
|–
Также мы попытались найти препараты в онлайн-сервисах:
|Название препаратов
|apteka.ru
|Еаптека (eapteka.ru)
|
Здравсити (zdravcity.ru)
|
Азитромицин
|–
|–
|–
|
Цефтриаксон
|–
|–
|–
|
Лидокаин
|+
|–
|–
|
Арбидол
|–
|–
|–
|
Вода для инъекций
|–
|–
|–
|
Ингавирин
|–
|–
|–
|
Левофлоксацин
|–
|–
|–
|
Осельтамивир
|–
|–
|–
|
Гриппферон
|–
|–
|–
|Номидес
|–
|–
|–
Что говорят чиновники
На оперативном совещании 9 ноября руководитель все того же Управления Росздравнадзора Александр Былков так охарактеризовал ситуацию:
– В Тульской области увеличилось поступление противовирусных препаратов. На сегодняшний день они присутствуют практически во всех крупных сетевых аптеках. Поступление антибиотиков увеличилось, но носит не столь интенсивный характер.
Совместная проверка с прокуратурой показала, что минимальный ассортимент в аптеках Тульской области присутствует. Но наблюдается незначительный дефицит некоторых антибиотиков.
Незначительный дефицит. Насколько это определение соотносится с реальностью?
На том же заседании обсуждалась проблемы в работе системы для маркировки лекарств «Честный знак». Сбои системы усугубили ситуацию с обеспечением лекарств на фоне огромного спроса.
Губернатор Алексей Дюмин поручил держать вопрос с лекарствами на контроле.
Почему лекарства исчезли?
Об этом мы поговорили с владельцем сети аптек Владимиром Корыстовым:
Владимир Корыстов
– Особо остро, конечно, ощущается недостаток противовирусных препаратов и антибиотиков цефалоспоринового ряда последнего поколения, не хватает растворов для разведения антибиотиков. Но и с другими лекарствами тоже есть проблемы.
На это влияют сразу нескольких факторов: высокий спрос и введение системы маркировок лекарств. Представьте, у лекарств, как и любого товара, есть товаропроизводящая цепочка: производитель – сеть дистрибуции – непосредственные продавцы. Государство решило жестче отслеживать движение лекарств и исключить попадание на рынок фальсификата. Для этого и была введена система маркировки «Честный знак».
Пандемия не дала всем субъектам рынка возможности правильно подготовиться к новой системе. Помимо этого, система сталкивается с техническими сбоями, а иногда и просто отказывается работать.
Систему маркировки должны были внедрить еще весной, но тогда ее отложили из-за пандемии до июля. В результате ситуация со спросом усугубилась, и новая система только все усложнила.
«Фармацевтический вестник» разместил информацию о том, что импорт лекарств в ноябре просел на 50%. Порядка 75% препаратов и субстанций у нас на рынке импортные. Отечественные лекарства тоже производятся из импортных составляющих.
Я работаю в отрасли с 1992 года, я за все время не помню такой катастрофической ситуации.
Проблемы были, конечно. Тот же дефицит масок весной. Но обычно это касалось нескольких позиций, сейчас дефицит на рынке огромный. Каждый день мы открываем прайс-листы поставщиков и видим широчайшую дефектуру.
Мне, как владельцу бизнеса, непонятно, почему из всей товаропроизводящей цепочки внимание контролируемых органов приковано именно к аптекам. Аптеки – это только одно звено в цепи. Неужели кто-то думает, что если бы товары были у поставщиков и дистрибуторов, мы бы их не закупили? Тем более на волне такого ажиотажа. Вчера к нам приходила с проверкой прокуратура. Но как это решит проблему? Нужно толкать производителей. Порядок будет, только если на рынке появится достаточное количество препаратов. Можно мониторить ситуацию до бесконечности, но разве от этого появится цефтриаксон?
20 пачек антибиотиков? В запас!
Не последнюю роль в дефиците сыграл и ажиотаж. Весной люди закупались гречкой, сейчас – лекарствами. Тот небольшой запас антибиотиков, который поступает, раскупается в течение нескольких часов. Фармацевты рассказывают, что люди пытаются купить аж по 20 пачек препаратов – в запас. Так что до тех, кому сейчас действительно нужны лекарства, они не доходят.
Тем временем, врачи призывают не заниматься самолечением и принимать только те препараты, которые прописал специалист. Прием лекарств без назначений может привести к плачевным последствиям.
К слову, стоит напомнить, что антибиотики сейчас отпускаются по рецепту.
Когда рынок восстановится?
Сейчас Правительство РФ пытается наладить систему. Проблема с дефицитом лекарств находится на особом контроле. Первые шаги уже есть. 3 ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов.
Упрощенный режим будет действовать до полной готовности всех участников отрасли. До 1 июля 2021 года будут действовать упрощённые механизмы «обратной приёмки лекарств» при их ввозе в Россию и обороте внутри страны. А до 1 февраля 2021 года вводят дополнительное упрощение: производители обязаны наносить коды на препараты, аптеки – сканировать их на кассе, а все операции по движению товара (внутри страны и при импорте) облегчаются.
Пока результатов этот процесс не принес. По словам владельцев аптек, новая система должна помочь, просто пока рынок не перестроился на упрощенку, и изменения мы увидим чуть позже.
Дорогие читатели! А вы столкнулись с дефицитом лекарств? Закупились впрок? Делитесь своими историями в комментариях.