В тульских аптеках жесткий дефицит антибиотиков и противовирусных: проверка Myslo

Проверки прокуратуры говорят о том, что минимальный запас лекарств в аптеках Тулы есть. Мы решили узнать, что происходит на самом деле.

13 ноября в России обновился рекорд по количеству заболевших коронавирусом — за сутки выявлено 21 983 случая COVID-19. Прибавим к этому сезонные ОРВИ. Фармацевтическая отрасль такого напора не выдерживает: туляки говорят о нехватке лекарств в аптеках. Проблема обсуждается на федеральном и региональном уровнях.

В начале ноября представитель Росздравнадзора по Тульской области на заседании оперштаба сообщил о том, что в 83 аптеках имеется трехнедельный запас необходимых препаратов для лечения COVID-19, в 157 аптеках – недельный запас, в 145 аптеках наблюдается дефицит антибиотиков и противовирусных препаратов – в каждой аптеке менее пяти упаковок.

Корреспонденты вышли в рейд по аптекам и попробовали купить необходимые для лечения коронавируса и его последствий препараты. Ничего у нас не вышло – антибиотики цефалоспоринового ряда последнего поколения на полках аптек найти почти нереально.

Мы заглянули в одни из самых популярных аптечных сетей: «Столички», «Здесь аптека», «SPAR Аптека», «Будь здоров!», «Аптека низких цен». В них мы искали самые назначаемые препараты при коронавирусе – антибиотики и противовирусные, их оказалось 11.

Вот что из этого вышло:

Название препаратов Столички Здесь аптека SPAR Аптека Будь здоров! Аптека низких цен Азитромицин + + – – – Цефтриаксон – – – – – Лидокаин – – + + – Арбидол – + + + – Вода для инъекций + + + + – Ингавирин + + + – + Левофлоксацин – + – – – Осельтамивир – + + + – Гриппферон + – + – – Номидес – + – – –

Также мы попытались найти препараты в онлайн-сервисах:

Название препаратов apteka.ru Еаптека (eapteka.ru) Здравсити (zdravcity.ru) Азитромицин – – – Цефтриаксон – – – Лидокаин + – – Арбидол – – – Вода для инъекций – – – Ингавирин – – – Левофлоксацин – – – Осельтамивир – – – Гриппферон – – – Номидес – – –

Что говорят чиновники

На оперативном совещании 9 ноября руководитель все того же Управления Росздравнадзора Александр Былков так охарактеризовал ситуацию:

– В Тульской области увеличилось поступление противовирусных препаратов. На сегодняшний день они присутствуют практически во всех крупных сетевых аптеках. Поступление антибиотиков увеличилось, но носит не столь интенсивный характер.

Совместная проверка с прокуратурой показала, что минимальный ассортимент в аптеках Тульской области присутствует. Но наблюдается незначительный дефицит некоторых антибиотиков.

Незначительный дефицит. Насколько это определение соотносится с реальностью?

На том же заседании обсуждалась проблемы в работе системы для маркировки лекарств «Честный знак». Сбои системы усугубили ситуацию с обеспечением лекарств на фоне огромного спроса.