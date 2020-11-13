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Тульский астроном: упавший метеор может быть осколком кометы Энке

Тульский астроном: упавший метеор может быть осколком кометы Энке

Есть два варианта происхождения недавнего болида.

Как объяснил тульский астроном-любитель Александр Илюхин, с 11 по 13 ноября наблюдается пик активности метеорного потока Северные Тауриды, поэтому есть два варианта происхождения недавнего падения болида (яркий метеор), которое попало на запись видеорегистратора очевидца.
 

 
Первый — это спорадический метеор, не принадлежащий ни одному метеорному потоку, а «случайно залетный», может быть, даже космический мусор.
 
Второй вариант — это все-таки Северные Тауриды. И это уже интересно, так как они как раз характеризуются тем, что их немного, всего около 15 метеоров в час, но они яркие и медленные.
 

Александр Илюхин

– Есть предположение, что этот метеорный поток рожден потенциально опасным для земли астероидом, открытым в 2004 году, предположительно, отколовшимся от кометы Энке. Поэтому Северные Тауриды ассоциируются именно с этой кометой.

 
Кстати, на прошлой неделе недавно Александр снял над Тулой похожий метеор. Видео он выложил в своей группе «Астротеатр».
 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:13 +6
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