Тульский астроном: упавший метеор может быть осколком кометы Энке

Как объяснил тульский астроном-любитель Александр Илюхин, с 11 по 13 ноября наблюдается пик активности метеорного потока Северные Тауриды, поэтому есть два варианта происхождения недавнего падения болида (яркий метеор), которое попало на запись видеорегистратора очевидца.

Первый — это спорадический метеор, не принадлежащий ни одному метеорному потоку, а «случайно залетный», может быть, даже космический мусор.

Второй вариант — это все-таки Северные Тауриды. И это уже интересно, так как они как раз характеризуются тем, что их немного, всего около 15 метеоров в час, но они яркие и медленные.

Александр Илюхин – Есть предположение, что этот метеорный поток рожден потенциально опасным для земли астероидом, открытым в 2004 году, предположительно, отколовшимся от кометы Энке. Поэтому Северные Тауриды ассоциируются именно с этой кометой.