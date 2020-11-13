Полицейских в Кимовске будет охранять ЧОП

На оплату работы сотрудников частного охранного предприятия выделено 2 миллиона 369 тысяч рублей.

Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

УМВД России по Тульской области заплатит 2 миллиона 369 тысяч 520 рублей за круглосуточную охрану Центра временного содержания иностранных граждан в Кимовске. Источник финансирования - федеральный бюджет.

Пользоваться услугами частного охранного предприятия планируется с 1 декабря по 1 сентября 2021 года.

Охранники обязаны будут патрулировать внутреннюю территорию ЦВСИГ и следить за осуществлением пропускного режима на территорию Центра.