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Полицейских в Кимовске будет охранять ЧОП

Полицейских в Кимовске будет охранять ЧОП

На оплату работы сотрудников частного охранного предприятия выделено 2 миллиона 369 тысяч рублей.

Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

УМВД России по Тульской области заплатит 2 миллиона 369 тысяч 520 рублей за круглосуточную охрану Центра временного содержания иностранных граждан в Кимовске. Источник финансирования - федеральный бюджет.

Пользоваться услугами частного охранного предприятия планируется с 1 декабря по 1 сентября 2021 года. 

Охранники обязаны будут патрулировать внутреннюю территорию ЦВСИГ и следить за осуществлением пропускного режима на территорию Центра. 

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:40 0
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