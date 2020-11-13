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Понедельник – день приятный: чем будут угощать туляков в ноябре

Понедельник – день приятный: чем будут угощать туляков в ноябре

Каждый первый день недели жителей Тульской области будут угощать кофе в «Макдоналдсе» и блюдом на выбор в сети «Бари».

Как и прежде, клиентам оператора не нужно останавливаться на чем-то одном, а можно получить оба подарка сразу.

Акция «Понедельники Tele2» была запущена в Туле в середине августа и сразу завоевала высокую популярность. Количество заходов в соответствующий раздел «Больше» в приложении «Мой Tele2» выросло вдвое.

Оператор решил продолжить полюбившуюся традицию, которая меняет стереотипы и позволяет провести первый день недели по другим правилам. Таким образом, весь ноябрь по понедельникам тулякам приготовят кофе в подарок в «Макдоналдсе», а также сендвичи, каши, бургеры и другие блюда в сети «Бари». В каждый из дней акции доступно разное меню.

Чтобы получить угощение, абонентам нужно активировать промокод в приложении «Мой Tele2». Использовать его у каждого из партнеров нужно именно в понедельник. Первый день недели перестанет быть «днем тяжелым» для пользователей тарифных планов открытой линейки «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Премиум», «Игровой», «Важный клиент», «Персональный», «Безлимит». Подробнее – на сайте проекта.  

 

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