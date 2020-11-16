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В Тульской облбольнице вновь открывается инфекционный госпиталь для больных коронавирусом

В Тульской облбольнице вновь открывается инфекционный госпиталь для больных коронавирусом

Об этом и о работе госпиталя виртуального главврач больницы Анна Савищева рассказала на «оперативке» у губернатора.

Анна Савищева

– С 1 декабря будет введено 129 коек в инфекционном госпитале, который развернут на базе центра реабилитации Тульской областной клинической больницы, — доложила Анна Савищева, главврач ТОКБ. — Сейчас идут подготовительные работы, оснащение коек кислородом. Ориентировочный срок — 25 ноября, и мы успеем, главное, чтобы нас не подвели поставщики. Штатное расписание сформировано, люди готовы, все вопросы с обеспечением лекарственными средствами инфекционного госпиталя решаются.
 
Анна Савищева рассказала о работе виртуального госпиталя. Он начал работать с октября. Виртуальный госпиталь — это формат консилиума по видео-конференц-связи со всеми сотрудниками госпиталей и Центра медицины катастроф. Основная задача виртуального госпиталя — консультация по лечению тяжелых пациентов. Это снижает смертность от коронавируса. У нас есть возможность привлекать специалистов федеральных коллег, Сеченовского центра. Все пациенты, которые у нас сейчас находятся в реанимационных отделениях, проконсультированы.
 
– Мы постоянно консультируемся, и при этом приятно слышать, что наши методики во многом совпадают, тем не менее помощь «большого брата» всегда кстати.
 
В рамках виртуального госпиталя был разработал и введен чек-лист для скорой и приемных покоев, разработан чек-лист для ведения больного в госпитале, стандарт по обеспечению лекарствами инфекционных госпиталей.
 
 
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:19 0
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инфекционный госпитальТульская областная клиническая больница
Люди
Анна Савищева
Место
Тульская область

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