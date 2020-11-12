В Туле могут отменить новогодние корпоративы

Об этом говорили на бизнес-завтраке с участием предпринимателей и представителей регионального правительства.

Вероятность того, что новогодние корпоративы будут отменены в Тульской области, высока. Об этом пишет тульский «Бизнес-журнал» со ссылкой на зампреда правительства Тульской области Григория Лаврухина.

12 ноября на бизнес-завтраке зампреда правительства спросили, как будут проходить новогодние корпоративы.

«С высокой долей вероятности — никак. Есть перспектива того, что корпоративы будет рекомендовано не проводить ни внутри коллективов, ни в ресторанах, притом что требований закрыть общепит пока нет. С точки зрения мероприятий с организованной программой — сейчас вопрос обсуждается, но, скорее всего, будут рекомендации этого не делать. Пока таких рекомендаций для Тульской области нет, но ситуация может поменяться», — приводит издание слова Лаврухина.

Григорий Лаврухин отметил, что министерствам и ведомствам уже было рекомендовано не проводить праздничных мероприятий.