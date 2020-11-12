В Туле столкнулись скорая и кроссовер

Днем 12 ноября на пересечении ул. 9 Мая и ул. Оружейной в Туле произошло ДТП с участием ГАЗели скорой медицинской помощи и кроссовера Renault Duster.

По предварительной информации, медики следовали на вызов в включенными проблесковыми маячками. После столкновения реанимобиль отбросило на тротуар.

В результате автоаварии водитель служебного автомобиля получил перелом ребра, а фельдшеры - ушибы. Обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Напомним , утром 12 ноября в Туле территориальный Центр медицины катастроф и ГИБДД провели совместный рейд. Его цель — проверить, как водители пропускают машины скорой помощи на тульских дорогах.

В УГИБДД по Тульской области Myslo рассказали, что с начала года в регионе на «неуступчивых» водителей составили 20 протоколов. По словам сотрудников ГИБДД, это небольшая цифра.