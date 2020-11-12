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В 124 сельских населенных пунктах Тульской области проведен высокоскоростной интернет

В 124 сельских населенных пунктах Тульской области проведен высокоскоростной интернет

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» к 2030 году жители не менее чем 94% населенных пунктов России должны иметь доступ к сети Интернет.

В Тульской области продолжается работа в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Губернатор Алексей Дюмин уделил особое внимание этому вопросу в своем Послании на 2020 год и поставил задачу активизировать работу по подключению жителей сельских населенных пунктов к сети Интернет. 

По итогу этого года доступом в сеть обеспечены 124 населенных пункта, в которых проживает более 8 тысяч человек. Этот показатель превысил прошлогодний более чем в три раза.

В числе населенных пунктов, в которых в этом году был проведен интернет, – деревня Пашково Узловского района. Из-за особенностей рельефа местности качество сотовой связи в ней оставляет желать лучшего, поэтому стабильный интернет дома для местных жителей – особый повод для радости.

Вера Голуб, староста деревни Пашково:

Вера Голуб

– Проводить интернет нам начали в середине июля. Изначально желание подключиться к нему изъявили владельцы 88 домов, но теперь это количество увеличивается – всё больше наших жителей хотят также иметь доступ в сеть. Это же очень удобно! Я, например, могу теперь общаться с родственниками сколько хочу и когда хочу. У меня сестра живет в Тольятти, племянница – в Санкт-Петербурге, дочь – в Туле, часто с ними общаюсь по скайпу и в WhatsApp. Ну и просто найти что-то для работы, рецепты, советы для огородников... Еще, конечно, не совсем разобралась с интернетом, но ничего, потихоньку освоюсь. 

Те же, кто решил не проводить домашний интернет, могут воспользоваться точкой Wi-Fi, которая также работает в деревне. Такие точки установлены в общей сложности в 224 населенных пунктах региона.

Стабильный интернет в сельской местности не только позволяет общаться с родственниками и друзьями. В условиях пандемии, например для учителей, наличие дома стабильного интернета – это возможность в случае необходимости быстро перейти на дистанционный формат работы.

Тамара Васильева

– Весной я могла выходить в сеть только с помощью модема, но качество связи было нестабильное, она часто прерывалась, – рассказывает Тамара Васильева, педагог школы в селе Новопокровское Богородицкого района. – Когда мы узнали, что в Ивлево и Новопокровском будут проводить интернет, обратились в администрацию, чтобы нашу деревню Кобылинка тоже включили в программу.  И в течение лета до нас дотянули сети. Теперь нарадоваться не можем. Один раз заплатил и пользуйся сколько хочешь! 

Ну и конечно, благодаря оптоволокну у жителей сел появилась возможность расширить стандартный набор из 20 телеканалов и подключить кабельное телевидение. 

 

Ярослав Раков

– На сегодняшний день 2762 учреждения, среди которых школы, больницы, библиотеки и другие, подключены к интернету, – рассказал министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков. – Мы идем планомерно к тому, чтобы максимальное количество населенных пунктов Тульской области обеспечить доступом к интернету и выполнить поставленную губернатором Алексеем Дюминым цель. На будущий год увеличен объем финансирования этой программы. Если в этом году общий объем субсидий операторам связи составлял 10 млн рублей, то на будущий год мы запланировали на эти цели 20 млн рублей. Также расширится и перечень наименований услуг, которые попадают под субсидирование. В частности, операторы смогут не только за счет субсидий частично компенсировать расходы на расширение оптоволоконных сетей, но и на улучшение качества мобильной связи. У нас еще достаточно много населенных пунктов, в которых отмечается слабый сигнал сотовой связи.

 
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Автор: Юлия Александрова
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