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Пропавшие переводы и высокие проценты: на что жалуются туляки в Банк России

Пропавшие переводы и высокие проценты: на что жалуются туляки в Банк России

Большая часть обращений, поступивших в тульское отделение регулятора, связано с работой банков.

За три месяца жители Тульской области направили в Банк России 332 обращения, по сравнению с прошлым годом число жалоб остается на прежнем уровне.

Региональное отделение мегарегулятора уточняет, что 67% обращений связаны с банками. Темы жалоб – невозможность гасить кредит, отказ банка в реструктуризации займа, несогласие с условиями договора, поиск пропавших переводов, навязывание дополнительных платных услуг при оформлении кредита и прочее.

Жалуются туляки и на страховщиков – как правило, обращения касаются несогласия с качеством ремонта автомобиля, досрочного расторжения договора ОСАГО, неверного применения КБМ или отказов в возврате премии по договору коллективного страхования.

Около 12% жалоб связаны с работой микрофинансовых организаций, позволяющих себе устанавливать завышенные проценты по займам, допускать некорректные действия по возврату задолженности и нарушать процедуру обработки персональных данных.

Центробанк напоминает, что банки, микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы не должны навязывать заемщикам платные дополнительные услуги – клиенты могут отказаться от любых дополнительных сервисов, кроме страхования при оформлении ипотеки.

Если финансовая организация нарушает ваши права, вы можете пожаловаться на неё в Банк России.

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