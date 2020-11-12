Фото Алексея Горохова.
Музейная площадь в центре Тулы заиграла яркими красками
Кажется, у любителей фотосессий появилась новая прекрасная локация.
На музейных зданиях на ул. Металлистов смонтировали новую подсветку – около 500 светильников и прожекторов, а также светодиодную ленту.
Детали фасада по улице Металлистов подчеркивают оттенки синего и оранжевого цветов. Краснокирпичные здания, выходящие на Казанскую набережную и образующие Музейный двор, подсвечиваются оттенками розового.
Проектом предусмотрены различные программы освещения бывшего особняка купцов Белолипецких. Они могут меняться в зависимости от задачи. После монтажа начнутся пусконаладочные работы. Окончательный вариант подсветки Музейной площади туляки увидят к Новому году.
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