Туляки сдали в Росгвардию более 260 единиц оружия и почти 6000 боеприпасов

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Региональное Управление Росгвардии напоминает, что в Тульской области завершается профилактическое мероприятие «Оружие». Оно продлится до 20 декабря. Туляки могут добровольно сдать незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества за денежное вознаграждение. Также можно сдать зарегистрированное оружие, ставшее опасным или непригодным для эксплуатации.

Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся предметы вооружения в соответствии с действующим законодательством, освобождаются от уголовной ответственности. Сдать оружие и боеприпасы можно в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Росгвардии или отделах полиции по месту жительства либо обнаружения опасных находок.

С 1 февраля туляки добровольно сдано более 260 единиц оружия, около 6000 боеприпасов различных калибров, 2,2 кг пороха. Сумма выплаченного вознаграждения – почти 753 тысячи рублей. Подробности можно узнать по телефону 33-81-95.