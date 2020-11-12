Изображение Manuel Alejandro Leon с сайта Pixabay.
Как не попасться мошенникам на розыгрышах призов в социальных сетях: советы экспертов
Лотереи щедрости с раздачей призов могут быть обманом. Читайте, как не попасться.
В социальных сетях периодически можно встретить предложения выиграть смартфон, деньги, ноутбук или другие ценные призы. Обычно, чтобы получить гив (от giveaway, «раздача»), предлагают какое-нибудь очень простое действие вроде репоста записи. Победителя выбирают случайным образом.
Чаще всего подобные лотереи устраивают крупные бренды либо публичные персоны, которые таким образом набирают подписчиков. Способ распространенный, поэтому им пользуются и мошенники.
«Совсем недавно, в октябре, на злоумышленников пожаловался шоумен Гарик Харламов, один из самых часто имитируемых объектов лжегивов. От его имени якобы разыгрывали миллион рублей, автомобиль и 40 смартфонов. Огромное количество людей поверило в этот розыгрыш и выполнило условия, только вместо подарков люди получили другое», — сообщает Роскачество.
Способов нажиться на мечтающих выиграть приз доверчивых людях предостаточно. Это переход по ссылке со скачиванием крадущей платежные данные программы-трояна, поддельная страничка социальной сети для похищения пароля либо предложение заплатить небольшую относительно стоимости «приза» сумму якобы за доставку.
Так как звезды действительно время от времени проводят гивы с щедрыми призами от спонсоров на огромную аудиторию, всем участникам таких розыгрышей нужно знать «правила игры». На что обращать внимание участникам «гивов», рассказывают эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества:
- Проверяйте галочку верификации у аккаунта знаменитости, которая проводит гив. Само по себе ее наличие не является панацеей, но аккаунты звезд угоняют не так часто, поэтому если галочка есть, это дает вам уверенность на 90% в том, что розыгрыш настоящий. Не участвуйте в гивах аккаунтов без галочки и тем более в розыгрышах неизвестных вам блогеров.
- Внимательно читайте пост с описанием конкурса. Если призы слишком щедрые, в тексте встречаются ошибки, а его стиль и тематика резко отличаются от привычной вам подачи в аккаунте, есть повод насторожиться.
- Никогда не переходите ни по каким «ссылкам в описании профиля» в таких конкурсах. Внешние ссылки такого рода чаще всего ведут на мошеннические и фишинговые сайты, где пользователей просят ввести личные данные, в том числе — данные банковских карт. Затем счет жертвы опустошается.
- Никогда не платите за участие в «социологических исследованиях», гивах и конкурсах, в том числе уже после объявления о выигрыше, некую «комиссию за отправку приза» или за «конвертацию валют». Это со стопроцентной вероятностью мошенничество.
- Не делайте репосты сомнительных публикаций — тем самым вы способствуете распространению мошенничества, и кто-то из ваших близких или других подписчиков может потерять деньги и персональные данные.
- Проверяйте, производит ли страница впечатление реальной. Она должна быть создана задолго до гива, а количество лайков не должно быть несопоставимо малым по сравнению с количеством фолловеров (подписчиков).
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