Как не попасться мошенникам на розыгрышах призов в социальных сетях: советы экспертов

Изображение Manuel Alejandro Leon с сайта Pixabay.

Лотереи щедрости с раздачей призов могут быть обманом. Читайте, как не попасться.

В социальных сетях периодически можно встретить предложения выиграть смартфон, деньги, ноутбук или другие ценные призы. Обычно, чтобы получить гив (от giveaway, «раздача»), предлагают какое-нибудь очень простое действие вроде репоста записи. Победителя выбирают случайным образом.

Чаще всего подобные лотереи устраивают крупные бренды либо публичные персоны, которые таким образом набирают подписчиков. Способ распространенный, поэтому им пользуются и мошенники.

«Совсем недавно, в октябре, на злоумышленников пожаловался шоумен Гарик Харламов, один из самых часто имитируемых объектов лжегивов. От его имени якобы разыгрывали миллион рублей, автомобиль и 40 смартфонов. Огромное количество людей поверило в этот розыгрыш и выполнило условия, только вместо подарков люди получили другое», — сообщает Роскачество

Способов нажиться на мечтающих выиграть приз доверчивых людях предостаточно. Это переход по ссылке со скачиванием крадущей платежные данные программы-трояна, поддельная страничка социальной сети для похищения пароля либо предложение заплатить небольшую относительно стоимости «приза» сумму якобы за доставку.

Так как звезды действительно время от времени проводят гивы с щедрыми призами от спонсоров на огромную аудиторию, всем участникам таких розыгрышей нужно знать «правила игры». На что обращать внимание участникам «гивов», рассказывают эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества: