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Тульский электромобиль «Муравей» прошел сертификацию в России
Фото Инвестиционного портала Тульской области.

Тульский электромобиль «Муравей» прошел сертификацию в России

Длина, ширина и высота транспортного средства в базовой комплектации составляют 3500, 1500 и 2500 мм соответственно.

Туламашзавод запатентовал внешний вид грузового электромобиля «Муравей». Напомним, с этим названием с 1957 по 1997 год на заводе выпускался легендарный мотороллер.

Новый «Муравей» изначально создавался как транспорт для внутризаводских грузовых перевозок. Он имеет четыре колеса, закрытую кабину с полноценными дверями и остеклением, а также автомобильные органы управления. Кабина сделана по каркасно-панельной технологии, шасси — рамное.

Длина, ширина и высота «Муравья» в базовой комплектации составляют 3500, 1500 и 2500 мм соответственно, грузоподъемность — от 1000 до 2000 кг. Максимальная скорость ограничена требованиями стандарта и составляет 25 км/ч.

Для расширения модельного ряда на базе электромобиля «Муравей» разработаны конструкции малых коммунальных уборочных, поливально-моечных машин, а также прогулочных транспортных средств для мест, требовательных к низкому уровню шума и высокой экологичности.

Как сообщает Инвестиционный портал Тульской области, летом 2020 года партию из десяти машин грузоподъемностью 2 тонны с удлиненной рамой и тентом приобрел Мосгортранс.

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