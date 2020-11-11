Из Московской области в Тулу запустят дополнительные автобусы

Это связано с ремонтными работами на железнодорожной ветке.

С 11 по 21 ноября на участке железнодорожной ветки «Серпухов – Тарусская» будут проводиться путевые работы. Из-за этого расписание дальних поездов на Курском направлении будет скорректировано. Изменения коснутся поездов, следующих в направлении Тулы, Серпухова и Чехова.

Для удобства пассажиров будут запущены компенсационные автобусы. Для проезда на компенсационном автобусе необходимо предъявить билеты или абонементы ЦППК. В общественном транспорте обязательно ношение средств индивидуальной защиты. Публикуем расписание автобусных рейсов: