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Из Московской области в Тулу запустят дополнительные автобусы

Из Московской области в Тулу запустят дополнительные автобусы

Это связано с ремонтными работами на железнодорожной ветке.

С 11 по 21 ноября на участке железнодорожной ветки «Серпухов – Тарусская» будут проводиться путевые работы. Из-за этого расписание дальних поездов на Курском направлении будет скорректировано. Изменения коснутся поездов, следующих в направлении Тулы, Серпухова и Чехова.

Для удобства пассажиров будут запущены компенсационные автобусы. Для проезда на компенсационном автобусе необходимо предъявить билеты или абонементы ЦППК. В общественном транспорте обязательно ношение средств индивидуальной защиты. Публикуем расписание автобусных рейсов:

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