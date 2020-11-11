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Где в Туле отключат свет 12 ноября

Где в Туле отключат свет 12 ноября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. Демонстрации, 7, 9, 11,

ул. Фрунзе, 10, 17,

ул. Хомяковская, 6, 8, 8-а, 8-б, 8-в, 12, 12-а, 12-г, 12-е, 14, 17-а,

ул. Ушинского 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-г, 48-г, 48-е,

ул. Фучика, 24/3, 24/2, 24/1,

ул. Октябрьская, 264-284 (четн.); 269-297 (нечет.), 294, 296, 298,

Демидовская плотина, 4-20 (чётн.), 13, 15, 31,

ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.),

ул. Осташева, 53-а, 53-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.),

ул. Чапаева, 1-а, 1-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.),

пр-д Тульский, 1-3 (нечётн.),

Мясново: ул. Чмутова, 158-б, 164-а, 164-б, 164-г.

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