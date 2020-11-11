Дело на два миллиона: туляк ограбил ювелирный магазин в Брянске

В Советском районе Брянска произошло дерзкое ограбление – мужчина зашёл в ювелирный магазин, вырвал из рук продавца-консультанта два лотка с золотыми цепочками и скрылся. Грабителю удалось похитить 54 ювелирных изделия стоимостью почти в два миллиона рублей. Об этом сообщает региональное УМВД.

Полицейским удалось быстро установить личность преступника – им оказался 53-летний неоднократно судимый туляк. Мужчину задержали на съёмной квартире – там было обнаружено похищенное. Часть добычи рецидивист успел продать, а на вырученные деньги приобрёл два телевизора и пять мобильных телефонов.

В ходе допроса задержанный подробно рассказал об обстоятельствах преступления и полностью признал вину. Возбуждено уголовное дело, грабитель заключён под стражу.