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Военные возводят в Тульской области два моста: видео
Кадр из видео.

Военные возводят в Тульской области два моста: видео

После постройки и проведения необходимых экспертиз мосты будут переданы на баланс муниципалитетов.

Военнослужащие отдельной бригады МТО Западного военного округа продолжают возведение мостовых переходов через реки Шат и Упа в Веневском и Дубенском районах Тульской области.

Как сообщает Минобороны РФ, на данный момент готовность сооружений превышает 30% для автодорожного и 15% — для пешеходного моста.

После этих работ военные возведут еще ряд сооружений через реки Мокрая Табола и Пениковка, а также через ручей в деревне Грибовка.

Взаимодействие Минобороны России с Тульской областью по обновлению региональной сети мостовых сооружений ведется с 2018 года. За это время в регионе уже построено 14 мостов.

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