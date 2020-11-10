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Военные возводят в Тульской области два моста: видео
После постройки и проведения необходимых экспертиз мосты будут переданы на баланс муниципалитетов.
Военнослужащие отдельной бригады МТО Западного военного округа продолжают возведение мостовых переходов через реки Шат и Упа в Веневском и Дубенском районах Тульской области.
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После этих работ военные возведут еще ряд сооружений через реки Мокрая Табола и Пениковка, а также через ручей в деревне Грибовка.
Взаимодействие Минобороны России с Тульской областью по обновлению региональной сети мостовых сооружений ведется с 2018 года. За это время в регионе уже построено 14 мостов.
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