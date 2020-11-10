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Работников смогут переводить на удаленку без их согласия
Изображение InstagramFOTOGRAFIN с сайта Pixabay.

Работников смогут переводить на удаленку без их согласия

При этом работодатель должен обеспечить такого сотрудника необходимым оборудованием либо компенсировать его использование.

Органы государственной власти и местного самоуправления получат право принимать решения о временном переводе работников на временную удаленную занятость. В поправке к законопроекту об особенностях дистанционной работы говорится, что это будет возможно в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия как всего населения, так и его части.
 
Из имеющегося в распоряжении ТАСС текста поправки следует, что согласие сотрудников на такой перевод не нужно. Но работодатель должен обеспечить такого работника необходимым для дистанционки оборудованием, и программами, либо компенсировать сотруднику использование личного оборудования, или аренды.
 
Перевод на временную дистанционную работу по перечисленным основаниям не повлечет изменений в трудовой договор и предусматривает обязанность вернуть сотрудника на прежние условия по окончании чрезвычайных обстоятельств.
 
Ранее один из авторов инициативы уточнял, что документ планируется принять во втором и третьем чтениях до конца ноября, а вступить в силу он должен с 1 января 2021 года.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:12 +1
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