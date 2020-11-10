Как тулякам перевести детей на дистанционное обучение по собственному желанию

Фото из архива Myslo.

– Такой формы обучения в законе об образовании нет. Вместе с тем я понимаю озабоченность многих родителей, и здесь я бы порекомендовала перейти на очную форму с использованием дистанционной технологии (в этом случае дети находятся дома). Еще вариант – перейти на форму самообразования и семейного образования.

По словам Алевтины Шевелевой, для этого нужно прийти в школу и написать соответствующее заявление директору:

– Оно должно быть незамедлительно удовлетворено. При этом предполагается, что учитель будет давать ребенку домашнее задание, необходимый материал для объяснения новых тем и будет контролировать выполнение заданий ребенком. В тех школах, где развита цифровая образовательная среда, может быть организовано гибридное обучение — присоединение некоторых учеников к классу дистанционно: учитель ведет урок в школе, а дети слушают дома.