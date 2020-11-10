новости
новости
Регистрация
Как тулякам перевести детей на дистанционное обучение по собственному желанию
Фото из архива Myslo.

Как тулякам перевести детей на дистанционное обучение по собственному желанию

Рассказывает министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

– Такой формы обучения в законе об образовании нет. Вместе с тем я понимаю озабоченность многих родителей, и здесь я бы порекомендовала перейти на очную форму с использованием дистанционной технологии (в этом случае дети находятся дома). Еще вариант – перейти на форму самообразования и семейного образования.

По словам Алевтины Шевелевой, для этого нужно прийти в школу и написать соответствующее заявление директору:

– Оно должно быть незамедлительно удовлетворено. При этом предполагается, что учитель будет давать ребенку домашнее задание, необходимый материал для объяснения новых тем и будет контролировать выполнение заданий ребенком. В тех школах, где развита цифровая образовательная среда, может быть организовано гибридное обучение — присоединение некоторых учеников к классу дистанционно: учитель ведет урок в школе, а дети слушают дома.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:10 +5
Другие статьи по темам
Люди
Алевтина Шевелева
Место
Тула
Прочее
дистанционкаочное обучениеобразование

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Военные возводят в Тульской области два моста: видео
Военные возводят в Тульской области два моста: видео
Министр образования Тульской области рассказала, в каких случаях школа уйдет на дистанционку
Министр образования Тульской области рассказала, в каких случаях школа уйдет на дистанционку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.