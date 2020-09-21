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Рыбак выловил в тульском пруду щуку-монстра: видео
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Рыбак выловил в тульском пруду щуку-монстра: видео

16,5 килограммов!

Туляк Григорий Корабельников выловил в пруду поселка Басово-Прудный здоровенную рыбу. Щука весом 16,5 кг попалась ему во время рыбалки 16 сентября.

– На этот пруд хожу с весны, знал, что там водится крупная рыба. Пришел, как обычно, порыбачить. Прошло минут десять, и слева от меня прошел бурун, как торпеда! Кидаю блесну, началась борьба с рыбой — она тянет в воду, я ее – на берег. В подводку загнал и закричал местным рыбакам: «Тут больше 10 килограммов, ребята!» Один из них прибежал ко мне, помог вытащить. Как увидел рыбу, был в шоке — щука-монстр! — рассказал Григорий Валерьевич корреспонденту Myslo.

По словам мужчины, он рыбачит с детства. Но такая огромная щука ему попалась впервые, да еще и в маленьком пруду.

Своим уловом он похвастался перед коллегами — водителями маршрута №51.

Жена Григория Валерьевича рассказала, что рыбу они разделали и заморозили.

– Все говорят, в какой бы луже Григорий не ловил рыбу, везде ее поймает, — смеется Марина Владимировна.

Кстати, в конце августа в пруду Басово-Прудного Григорий поймал 13-килограммового зеркального карпа. Тоже неплохой улов, согласитесь?

– Всем желаю такого же улова! — говорит счастливый рыбак.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:00 +11
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