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Тульские семьи, не имеющие компьютеров для дистанционки, могут получить их в школах

Тульские семьи, не имеющие компьютеров для дистанционки, могут получить их в школах

Для этого нужно обратиться к классному руководителю.

Министр образования региона Алевтина Шевелева в прямом эфире «ВКонтакте» ответила на вопросы по поводу процесса обучения в школах.

Туляков волнует, что делать, если введут дистанционное обучение, но у семьи нет необходимых гаджетов?

Алевтина Шевелева рассказала, что в таком случае компьютеры, ноутбуки и планшеты, принадлежащие школе, должны быть переданы во временное пользование ученикам. Министр попросила родителей пользоваться этим вариантом.

Еще один вопрос: как обучаться в дистанционном режиме, если нет интернета в частном секторе? По словам Алевтины Шевелевой, необходимо пользоваться доступными вариантами, в том числе получать задание от учителя по телефону.

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