В Богородицке возле горсада Hyundai вылетел с дороги и врезался в бытовку: пострадали двое детей

Фото: vk.com/4ptula.

Утром в Богородицке на улице Пролетарской случилось серьезное ДТП. По предварительным данным, возле горсада автомобиль Hyundai не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в здание бытовки и в дерево.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в аварии пострадали двое несовершеннолетних, находившихся в салоне.

Обстоятельства происшествия выясняются.