Фото: vk.com/4ptula.
В Богородицке возле горсада Hyundai вылетел с дороги и врезался в бытовку: пострадали двое детей
Обстоятельства происшествия выясняются.
Утром в Богородицке на улице Пролетарской случилось серьезное ДТП. По предварительным данным, возле горсада автомобиль Hyundai не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в здание бытовки и в дерево.
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в аварии пострадали двое несовершеннолетних, находившихся в салоне.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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