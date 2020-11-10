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В Богородицке возле горсада Hyundai вылетел с дороги и врезался в бытовку: пострадали двое детей
Фото: vk.com/4ptula.

В Богородицке возле горсада Hyundai вылетел с дороги и врезался в бытовку: пострадали двое детей

Обстоятельства происшествия выясняются.

Утром в Богородицке на улице Пролетарской случилось серьезное ДТП. По предварительным данным, возле горсада автомобиль Hyundai не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в здание бытовки и в дерево.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в аварии пострадали двое несовершеннолетних, находившихся в салоне.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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