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Министр образования Тульской области рассказала, в каких случаях школа уйдет на дистанционку
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Министр образования Тульской области рассказала, в каких случаях школа уйдет на дистанционку

Алевтина Шевелева в прямом эфире ответила на вопросы туляков.

Школа или отдельные классы могут уйти на дистанционку в нескольких случаях. Например, если среди обучающихся превышен порог заболеваемости ОРВИ — 20% учеников и более заболели в одном классе или 30% и более — в структурном подразделении или в учреждении целиком.

На дистант школьники уходят, если в отдельном классе выявлено два случая и более внебольничных пневмоний или же более 10 в одном учреждении, если педагоги учреждения контактировали с заболевшими коронавирусом или среди них повышена заболеваемость и невозможно организовать замещение уроков.

Еще одно условие — если в группе или классе выявлен один ребенок и более с подтвержденным диагнозом covid-19.

Также Алевтина Шевелева отметила, что в данный момент оснований для введения дистанционного образования в Тульской области нет.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:56 −3
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