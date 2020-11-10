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Нацпроект «Жилье и городская среда»: в Ясногорске появился новый сквер
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Нацпроект «Жилье и городская среда»: в Ясногорске появился новый сквер

В Ясногорске в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» создан новый сквер на улице Машиностроителей.

Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» на пустыре удалось организовать новое общественное пространство общей площадью порядка 3 тыс. кв. метров.

На участке удалили старые деревья, расчистили территорию от мусора и валежника. В новом сквере установили многофункциональную спортивную площадку с разметками на покрытии, круговую извилистую дорожку для скейтеров, два стола для настольного тенниса. Появились круговые скамейки вокруг деревьев, перголы, лавочки и урны. Новый сквер украсили 45 кленов.

Как отметил глава администрации Ясногорского района Владимир Мухин, новый сквер уже стал настоящим центром притяжения для горожан.

За четыре года реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Ясногорске благоустроили 15 дворов, парк и сквер. В следующем году работы будут продолжены.

Всего за четыре года в Тульской области в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено более 1000 объектов.

 
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