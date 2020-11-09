Тульским пенсионерам помогут с бесплатной доставкой продуктов

В целях профилактики заболеваемости пожилым тулякам рекомендуется минимизировать число контактов, ограничить нахождение в местах массового скопления людей.

Министерством труда и социальной защиты Тульской области совместно с министерством молодежной политики Тульской области организовано взаимодействие работников учреждений социального обслуживания и волонтеров по вопросу приобретения гражданам старше 65 лет за их счет и бесплатной доставки им продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости.

Нуждающиеся граждане могут обратиться в Единый центр по координации системы долговременного ухода с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по телефону 8-800-200-52-26.

Звонок бесплатный. В выходные дни работает автоответчик, на который можно оставить сообщение.