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Тульским пенсионерам помогут с бесплатной доставкой продуктов

Тульским пенсионерам помогут с бесплатной доставкой продуктов

Пожилым тулякам также помогут с доставкой лекарств.

В целях профилактики заболеваемости пожилым тулякам рекомендуется минимизировать число контактов, ограничить нахождение в местах массового скопления людей.
 
Министерством труда и социальной защиты Тульской области совместно с министерством молодежной политики Тульской области организовано взаимодействие работников учреждений социального обслуживания и волонтеров по вопросу приобретения гражданам старше 65 лет за их счет и бесплатной доставки им продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости.
 
Нуждающиеся граждане могут обратиться в Единый центр по координации системы долговременного ухода с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по телефону 8-800-200-52-26.
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:20 +2
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