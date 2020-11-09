В Алексине под завалами сгоревшей дачи нашли труп мужчины

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Алексине следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела неизвестного мужчины после тушения пожара.

По предварительным данным, 8 ноября в одном из дачных домиков в СНТ «Тополек» Алексинского района произошло возгорание. После тушения пожара под завалами было обнаружено тело неустановленного мужчины.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей. Назначена пожарно-техническая, биологическая экспертизы. Личность погибшего устанавливается.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.