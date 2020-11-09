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В Алексине под завалами сгоревшей дачи нашли труп мужчины
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Алексине под завалами сгоревшей дачи нашли труп мужчины

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В Алексине следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела неизвестного мужчины после тушения пожара.

По предварительным данным, 8 ноября в одном из дачных домиков в СНТ «Тополек» Алексинского района произошло возгорание. После тушения пожара под завалами было обнаружено тело неустановленного мужчины.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей. Назначена пожарно-техническая, биологическая экспертизы. Личность погибшего устанавливается.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:30 +1
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