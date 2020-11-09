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Скончался заместитель директора Тульской областной филармонии Владимир Лёвин

Скончался заместитель директора Тульской областной филармонии Владимир Лёвин

До прихода в филармонию Владимир Николаевич более 25 лет посвятил работе в тульских школах.

Коллектив Тульской областной филармонии с глубоким прискорбием сообщает, что 6 ноября ушёл из жизни Владимир Николаевич Лёвин. С 1 декабря 2014 года он работал заместителем директора филармонии по зданию Дома Дворянского собрания. Его деятельность на новом посту началась в непростой период ремонтно-реставрационных работ в этом памятнике архитектуры.

Владимир Лёвин принял на себя весь спектр задач, связанный с ремонтом: от контроля за сохранностью имущества до мониторинга работы подрядчиков и оформления различной документации.

Во вновь открывшемся после ремонта здании Дворянского собрания под руководством Владимира Николаевича успешно создавались условия для проведения экскурсий, концертов и мероприятий различных уровней.

Владимир Лёвин был не только компетентным руководителем, но и энциклопедически образованным человеком, патриотом Тульского края, увлечённым исследователем отечественной истории. Он публиковал статьи о тульском Дворянском собрании, всегда охотно делился своими знаниями с коллегами и гостями и на своём посту делал всё, чтобы приумножить славу русской культуры. Немногословный, сердечный и внимательный, Владимир Николаевич являл собой образец подлинного русского интеллигента. Он оставил о себе добрую и благодарную память у каждого, кому довелось с ним общаться.

Владимир Николаевич Лёвин родился 8 декабря 1954 года. Он окончил Тульский государственный педагогический институт им. Л.Н. Толстого по направлению «История» и Московский государственный университет Министерства внутренних дел Российской Федерации по направлению «Юриспруденция». Многие годы его трудовой деятельности связаны с системой образования: с 1988 года он был директором тульской школы № 17, а с 2007 по 2014 год – директором школы № 58 с углубленным изучением английского языка.

Редакция Myslo выражает глубокие соболезнования родственникам и коллегам Владимира Лёвина.

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