Через Ясную Поляну пройдёт новый железнодорожный туристический маршрут

Фото: narodnoeslovo.ru

В пятницу, 20 ноября, исполнится 110 лет со дня смерти Льва Николаевича Толстого. В честь этой даты на железнодорожной станции Астапово (Липецкая область) пройдут памятные мероприятия. Об этом пишет местная газета «Народное слово».

В 1918 году станция Астапово была переименована и теперь носит имя знаменитого писателя. Она станет одним из пунктов нового железнодорожного туристического маршрута, который проляжет через Москву, Ясную Поляну и Тулу.

Гости смогут посетить не только станцию, где граф закончил своё последнее путешествие, но и родовое имение Толстых, а также оружейную столицу. Пробная поездка по новому маршруту состоится 21 ноября, после чего начнётся работа по организации подобных экскурсионных поездок на постоянной основе.