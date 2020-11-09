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Через Ясную Поляну пройдёт новый железнодорожный туристический маршрут
Фото: narodnoeslovo.ru

Через Ясную Поляну пройдёт новый железнодорожный туристический маршрут

Он свяжет Тулу со станцией Астапово, где находится музей, посвящённый Л. Н. Толстому.

В пятницу, 20 ноября, исполнится 110 лет со дня смерти Льва Николаевича Толстого. В честь этой даты на железнодорожной станции Астапово (Липецкая область) пройдут памятные мероприятия. Об этом пишет местная газета «Народное слово».

В 1918 году станция Астапово была переименована и теперь носит имя знаменитого писателя. Она станет одним из пунктов нового железнодорожного туристического маршрута, который проляжет через Москву, Ясную Поляну и Тулу.

Гости смогут посетить не только станцию, где граф закончил своё последнее путешествие, но и родовое имение Толстых, а также оружейную столицу. Пробная поездка по новому маршруту состоится 21 ноября, после чего начнётся работа по организации подобных экскурсионных поездок на постоянной основе.

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