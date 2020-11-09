новости
новости
Регистрация
В Туле выбрали лучших актера и актрису Оружейной лиги КВН

В Туле выбрали лучших актера и актрису Оружейной лиги КВН

Они получили подарки от Myslo и ресторана «Респект».

Накануне в Туле разыграли финал Оружейной лиги КВН. Победителями стали сразу две команды — «Задняя парта» и Сборная города Егорьевска. Фоторепортаж с игры можно посмотреть здесь.

Жюри и портал Myslo выбрали лучших актера и актрису сезона. Ими стали Эдуард Янковский из команды «Имени Янковского» и Анастасия Пехтерева — Сборная города Егорьевска.

Ребята получили подарки от Myslo и нашего партнера ресторана «Респект». Заведение находится в самом центре города и расположено в старинном особняке. «Респект» — это ресторан! И, каким бы ни был день, ваше настроение всегда будет солнечным.

Эдуард Янковский поделился с Myslo эмоциями:

- Учитывая авральный режим подготовки, я доволен результатом. Финал — игра особенная. Удивляли больше массовые команды, одному сложно это делать. У меня почти всё получилось.

В следующем сезоне я, думаю, вернусь! Тула очень красивый и вдохновляющий город, но хочется приезжать сюда почаще и готовиться здесь подольше.

Анастасия Пехтерева третий раз подряд стала лучшей актрисой:

 

- Для меня эта награда имеет очень большое значение. Приятно, когда кто-то оценил, как ты играешь. Огромное спасибо всем.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 20:40 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Оружейная лига КВНлучший актерлучшая актриса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Скончался заместитель директора Тульской областной филармонии Владимир Лёвин
Скончался заместитель директора Тульской областной филармонии Владимир Лёвин
В Туле осудят мошенницу, оставившую трёх туристов без отдыха
В Туле осудят мошенницу, оставившую трёх туристов без отдыха
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.