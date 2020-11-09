В Туле выбрали лучших актера и актрису Оружейной лиги КВН

Они получили подарки от Myslo и ресторана «Респект».

Накануне в Туле разыграли финал Оружейной лиги КВН. Победителями стали сразу две команды — «Задняя парта» и Сборная города Егорьевска. Фоторепортаж с игры можно посмотреть здесь.

Жюри и портал Myslo выбрали лучших актера и актрису сезона. Ими стали Эдуард Янковский из команды «Имени Янковского» и Анастасия Пехтерева — Сборная города Егорьевска.

Ребята получили подарки от Myslo и нашего партнера ресторана «Респект». Заведение находится в самом центре города и расположено в старинном особняке. «Респект» — это ресторан! И, каким бы ни был день, ваше настроение всегда будет солнечным.

Эдуард Янковский поделился с Myslo эмоциями:

- Учитывая авральный режим подготовки, я доволен результатом. Финал — игра особенная. Удивляли больше массовые команды, одному сложно это делать. У меня почти всё получилось.

В следующем сезоне я, думаю, вернусь! Тула очень красивый и вдохновляющий город, но хочется приезжать сюда почаще и готовиться здесь подольше.

Анастасия Пехтерева третий раз подряд стала лучшей актрисой:

- Для меня эта награда имеет очень большое значение. Приятно, когда кто-то оценил, как ты играешь. Огромное спасибо всем.