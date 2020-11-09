новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин поручил усилить работу по расселению аварийного жилья
Фото из архива MySlo

Алексей Дюмин поручил усилить работу по расселению аварийного жилья

Этот вопрос был рассмотрен на еженедельном оперативном совещании в областном правительстве.

На актуальность проблемы аварийного жилья обратил внимание президент Владимир Путин во время встречи с Алексеем Дюминым, которая состоялась на минувшей неделе.

В 1930-1950 годы в Тульской области активно строилось временное жильё для работников угольной промышленности. Сегодня эти дома составляют большую часть аварийного жилого фонда региона. В 2013-2017 годах в Тульской области было расселено 321 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В 2018 году по поручению Алексея Дюмина была разработана региональная программа переселения, которая позволила расселить ещё 10,7 тысяч «квадратов».

– Проблема накапливалась десятилетиями. На недавней встрече президент подчеркнул, что, несмотря на второй этап программы переселения, Тульская область остается в лидерах по объему ветхого жилья. Президент дал понять, что есть возможность усилить работу по программе переселения.

Алексей Дюмин поручил правительству региона проанализировать, что область может сделать сама в этом направлении.

– Надо искать нешаблонные нестандартные решения проблемы. Надо ускорить реализацию действующих программ во взаимодействии с Фондом реформирования ЖКХ, уже сейчас приступить к формированию следующего списка домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, активно задействовать механизмы улучшения жилищных условий граждан. Вовремя отремонтированный фасад здания, отремонтированные коммуникации и благоустроенный дворик – это сделает любой дом вполне комфортным для проживания.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 19:08 −1
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областиоперативное совещание у губернаторарасселение аварийного жильяпоручение Алексея Дюмина
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Книга тулячки Веры Ард попала в шорт-лист Национальной литературной премии
Книга тулячки Веры Ард попала в шорт-лист Национальной литературной премии
Тульские аптеки предупредили о недопустимости продажи антибиотиков без рецепта врача
Тульские аптеки предупредили о недопустимости продажи антибиотиков без рецепта врача
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.