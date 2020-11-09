Алексей Дюмин поручил усилить работу по расселению аварийного жилья

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Этот вопрос был рассмотрен на еженедельном оперативном совещании в областном правительстве.

На актуальность проблемы аварийного жилья обратил внимание президент Владимир Путин во время встречи с Алексеем Дюминым, которая состоялась на минувшей неделе.

В 1930-1950 годы в Тульской области активно строилось временное жильё для работников угольной промышленности. Сегодня эти дома составляют большую часть аварийного жилого фонда региона. В 2013-2017 годах в Тульской области было расселено 321 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В 2018 году по поручению Алексея Дюмина была разработана региональная программа переселения, которая позволила расселить ещё 10,7 тысяч «квадратов».

– Проблема накапливалась десятилетиями. На недавней встрече президент подчеркнул, что, несмотря на второй этап программы переселения, Тульская область остается в лидерах по объему ветхого жилья. Президент дал понять, что есть возможность усилить работу по программе переселения.

Алексей Дюмин поручил правительству региона проанализировать, что область может сделать сама в этом направлении.

– Надо искать нешаблонные нестандартные решения проблемы. Надо ускорить реализацию действующих программ во взаимодействии с Фондом реформирования ЖКХ, уже сейчас приступить к формированию следующего списка домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, активно задействовать механизмы улучшения жилищных условий граждан. Вовремя отремонтированный фасад здания, отремонтированные коммуникации и благоустроенный дворик – это сделает любой дом вполне комфортным для проживания.